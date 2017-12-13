Медики предложили новый метод для лечения детей с тяжелой пищевой аллергией

Медики представили терапию для детей, страдающих от более чем одной тяжелой пищевой аллергии, пишет Health Day.

Почти у трети людей с пищевой аллергией фиксируются реакции более чем на один продукт. Специально для таких случаев Медицинская школа Стэнфордского университета протестировала новую схему лечения.

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Итак, обычно при множественной аллергии врачи просто советуют воздерживаться от всех проблемных продуктов. Это непросто и грозит недоеданием. Однако лекарств против множественной аллергии нет. В рамках последнего исследования ученые опробовали уникальный подход на 48 детях 4-15 лет, имевших множественную аллергию, включая аллергию на миндаль, кешью, яйца, фундук, молоко, арахис, кунжут, сою, грецкие орехи, пшеницу.

В основе терапии лежал препарат против астмы омализумаб с иммунотерапией (устраивался контакт с аллергенами с постепенным увеличением дозировки). Оказалось, омализумаб безопасно ускорял процесс привыкания к аллергенам. Общий курс лечения препаратом продолжался 8 недель перед тем, как начиналась иммунотерапия. Далее следовали еще 8 недель комбинированного лечения и еще 20 недель иммунотерапии. В итоге 85% пациентов из основной группы смогли нормально переносить небольшие дозы двух пищевых аллергенов против 33% пациентов из контрольной группы принимавших плацебо.