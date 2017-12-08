В зоне конфликта на Донбассе растет заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди беременных - ООН

В следующем году на оказание гуманитарной помощи жителям Украины потребуется 187 миллионов долларов, сообщает Центр новостей ООН. Кризис, связанный с конфликтом на востоке страны, коснулся 4,4 миллиона человек. 3,4 миллиона из них нуждаются в помощи, 2,3 миллиона находятся в особенно плачевном положении. Об этом заявил Гуманитарный координатор ООН на Украине Нил Уолкер, представляя в Женеве доклад, в котором оцениваются гуманитарные нужды жителей Украины на предстоящий год.

Читайте такжеГермания предоставит 750 тыс евро на психосоциальную опеку пострадавших из-за войны на ДонбассеЖители районов, расположенных вдоль линии соприкосновения, регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам, сорок процентов из них – ежедневно. Каждый месяц около миллиона человек пересекает эту «линию». Ее протяженность составляет 457 километров, а переходов всего пять. Людям приходится выстаивать длинные очереди, чтобы получить социальные выплаты – пенсии и пособия.

При этом вся прилегающая территория стремительно превращается в самую заминированную территорию в мире.

1,2 миллиона человек ощущают теперь нехватку продовольствия – это в два раза больше, чем в прошлом году. Растет и число случаев устойчивого к антибиотикам туберкулеза, ВИЧ и даже полиомиелита. Показатели заболеваемости ВИЧ-инфицированных среди беременных женщин в зоне конфликта намного превышают средние цифры по стране.

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"Гуманитарную ситуацию усугубляют суровые украинские зимы, ограничения на доставку гуманитарных грузов и тяжелые условия жизни в зоне конфликта. По оценкам авторов доклада, надежды на мир тают так же быстро, как сбережения местных жителей. Переживая четвертый год конфликта, миллионы людей вынуждены выбирать, как потратить те небольшие суммы, что у них остались, – купить лекарство или продукты питания, заплатить за аренду жилья или за его отопление. Самые уязвимые ищут утешения в алкоголе или прибегают к сексу ради выживания", - сообщают в ООН.

"На гуманитарные операции на востоке Украины не хватает средств, а международное сообщество практически не вспоминает о судьбе жителей этой страны", - подчеркивают международные эксперты.