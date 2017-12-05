Эксперты озвучили ТОП-5 самых пьющих стран в Европе

В 2016 году жители стран-членов ЕС потратили на алкогольные напитки почти 130 млрд евро, что составляет 1,6% всех потребительских расходов, сообщает статистическая служба Евросоюза (Eurostat).

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По данным статистической службы, эта цифра не включает в себя расходы на алкогольные напитки, приобретенные в ресторанах и отелях.

Лидером по потреблению алкоголя среди стран Европы является Эстония, где доля потребительских расходов на спиртное достигает 5,6%. Далее следуют Латвия (4,8%) и Литва (4,2%).

В пятерку самых пьющих европейских стран вошли также Польша (3,6%) и Чехия (3,6%).

При этом наименьшая доля потребительских расходов на алкогольные напитки зафиксирована в Испании (0,8%), Греции (0,9%) и Италии (0,9%).