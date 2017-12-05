Экстраверты и целеустремленные люди реже страдают от депрессии - ученые

По данным нового исследования, проведенного в Университете Буффало, экстраверты и целеустремленные люди реже страдают от тревоги и депрессии. Высокий уровень невротизма увеличивает риск этих проблем. Но невротики, у которых высоки уровни экстраверсии и добросовестности, менее склонны к тревоге и депрессии, пишет The Deccan Chronicle.

Читайте такжеУченые сделали заявление, что депрессия - это более десяти разных расстройствВ исследовании приняли участие 463 взрослых человека, проходивших психиатрическое лечение за последние 2 года. Участники побеседовали с учеными и заполнили ряд опросников. Специалисты оценивали выраженность черт личности, наиболее тесно связанных с тревогой и расстройствами настроения (невротизма, экстраверсии и добросовестности).

Ученые пришли к выводу, что экстраверсия и добросовестность защищают от проблем с психикой. По словам исследователей, экстраверсия помогает людям получать социальную поддержку и позитивные эмоции в процессе общения. Добросовестность связана с стремлением к достижению целей и воплощению планов.