В мире около 37 миллионов человек живут с ВИЧ-инфекцией - ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения и ЮНЭЙДС, сейчас в мире с ВИЧ-инфекцией живут около 37 миллионов человек, среди которых 19,5 миллионов получают антиретровирусное лечение.

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Как отмечает ЮНЭЙДС в своем новом докладе, который организация обнародовала накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом, заметный прогресс наблюдается в сфере лечения ВИЧ-инфекции. Так, если в 2000 году всего 685 тыс. людей, живущих с ВИЧ, имели доступ к антиретровирусной терапии (АРТ), то в 2017 году почти 21 миллион людей, живущих с ВИЧ, теперь получают лечение. Такой значительный рост количества людей на лечении позволяет сохранить жизнь и здоровье большего количества людей, которые являются ВИЧ-инфицированными.

ЮНЭЙДС также ссылается на научные исследования, которые показали, что вероятность передачи ВИЧ от человека, живущего с ВИЧ и получает антиретровирусную терапию, снижается почти на 97%. А благодаря расширению доступа к лечению беременных женщин, живущих с ВИЧ, удалось быстро сократить количество новых случаев ВИЧ-инфекций среди детей.

В 2016 году в около 1,8 миллиона человек во всем мире была впервые диагностирована ВИЧ-инфекция (это на 39% меньше, по сравнению с 3 млн. новых случаев ВИЧ-инфекции, ежегодно регистрировались на пике эпидемии в конце 1990-х годов), однако 1 миллион умерли от заболеваний, обусловленных СПИДом.

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Если раньше мир боролся за доступ к лечению, то сейчас акцент мирового сообщества делается на обеспечении поддержки, необходимой для здоровой жизни. Именно поэтому темой нынешнего дня борьбы со СПИДом является «Право на здоровье» – это право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. Это право каждого, в том числе людей, живущих с ВИЧ-инфекцией и пострадавших от этой болезни, на предупреждение и лечение болезни, на принятие решения о своем собственном здоровье и соблюдение собственного уважения и достоинства, право на отсутствие дискриминации. И именно право на здоровье – это ключ к прекращению эпидемии СПИДа.