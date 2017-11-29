Медики рассказали о пользе солнечного света

Дефицит витамина D грозит развитием слабоумия, пишет The Deccan Chronicle.

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Австралийские ученые доказали, что люди, пребывающие достаточно времени на солнце (позволяет выработаться витамину), реже страдают от деменции. Вывод был сделан после шестилетнего наблюдения более чем за 1600 людей. Среди них искали случаи болезни Альцгеймера и других форм деменции.

Люди с умеренным дефицитом витамина имели на 53% повышенный риск развития деменции, а тяжелый дефицит повышал соответствующий риск на 122%. Витамин D относится к самым важным веществам. Он, помимо всего, снижает риск болезней сердца, рассеянного склероза и даже ревматоидного артрита.