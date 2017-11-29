К половине всех случаев торговли детьми причастны их родственники

Почти к половине всех выявленных случаев торговли детьми причастны члены семьи или другие родственники. Об этом говорится в новом докладе Международной организации по миграции (МОМ), подготовленном при поддержке одной из неправительственных организаций.

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Детей чаще всего продают в целях сексуальной эксплуатации. Их нередко используют как уличных попрошаек и в качестве домашней прислуги. Точных данных о числе жертв торговцев живым товаром нет.

«Современное рабство - это подпольный или теневой преступный бизнес. И меры по борьбе с этим бизнесом принимаются зачастую на основе далеко не полной информации. Поэтому так важно иметь исчерпывающие данные, которые позволят более целенаправленно вести борьбу с контрабандистами, обнаруживать и вызволять из эксплуатации большее число жертв их преступлений», - отметил один из авторов исследования.

Согласно докладу, если взрослых удерживают в «рабстве», отбирая у них документ или шантажируя их нелегальным положением, то в качестве давления на детей используется физическое, сексуальное и психологическое насилие. К эксплуатации детей во многих случаях причастны их родственники. В такой ситуации мальчики оказываются чаще, чем девочки.

Исследование было подготовлено на основе бесед с 12 тысячами жертв «торговцев людьми».