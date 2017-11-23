20 % женщин признались, что находятся в состоянии эмоционального выгорания - исследование

Новое исследование, проведенное в Университете Умео, показало, что сегодня вдвое больше женщин подвергаются риску эмоционального выгорания, чем 30 лет назад. Это подрывает их здоровье. В 1990 году всего 8,5% представительниц прекрасного пола считали, что состояние здоровья у них хуже по сравнению со сверстниками, а в 2014 году такого мнения придерживались 20% женщин, пишет The Daily Mail.

Читайте такжеУченые сделали заявление, что депрессия - это более десяти разных расстройствУченые проанализировали данные 1811 человек в возрасте от 25 до 34 лет. Исследователи обнаружили, что многие современные женины страдают от выгорания из-за необходимости все успевать (работать и уделять время семье). Кроме того, общество ожидает от женщин успешности, популярности и физической привлекательности. Также специалисты упоминают такие факторы, как отсутствие равенства в личной жизни, плохие условия труда в сферах, где в основном работают женщины, к примеру, в сфере здравоохранения, истощение, связанное со стрессом и повышенный риск насилия со стороны мужчин.

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У мужчин мнение об их состоянии здоровья изменилось в лучшую сторону. Раньше больше представителей сильного пола думали, что состояние здоровья у них хуже, чем у сверстников. Исследователи связывают это с более равномерным распределением домашних обязанностей и ответственности за воспитание детей. К тому же, мужчин на работе по-прежнему ценят больше, чем женщин, хотя уровень образования у представителей сильного пола ниже. Еще исследование показало: в настоящее время больше мужчин и женщин, чем раньше, страдают от ожирения, тревоги и недовольны своим благосостоянием.