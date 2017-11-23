Корица поможет похудеть - медики

Корица давно занесена в список специй, помогающих ускорить обмен веществ и сжечь жировые отложения, пишет Zee News.

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Циннамальдегид, эфирное масло, которое придает корице характерный аромат защищает от ожирения и гипергликемии (аномально высокого уровня глюкозы в крови), что доказали эксперименты с мышами.

Сотрудники Университета Мичигана детально исследовали работу циннамальдегида, дабы понять, поможет ли соединение людям. Итак, циннамальдегид напрямую влияет на жировые клетки (адипоциты), заставляя их тратить накопленную энергию через термогенез (процесс с высвобождением тепла). Этот процесс запускается в норме, когда требуется согреть тело или выжить в условиях голода.

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В рамках своей работы ученые использовали жировые клетки людей, обработанные циннамальдегидом. Они выявили экспрессию нескольких генов и энзимов, усиливающих обмен жиров. Также было отмечено изменение уровня важных белков Ucp1 и Fgf21, участвующих в регулировании метаболизма и вовлеченных в термогенез. Все это говорило о том, что корица реально способна разогнать метаболизм.