В США одобрен новый биологический препарат для лечения астмы

Американские пациенты с тяжелыми формами астмы получили доступ к моноклональному антителу бенрализумабу (benralizumab), специфичному к рецептору интерлейкина-5, сообщает Аstrazeneca.com. Лекарственное средство появится на рынке под торговым наименованием Фазенра (Fasenra).

Читайте такжеВ Европе появился новый противоастматический препаратПоложительное решение FDA по препарату было принято после предоставления результатов клинических исследований III фазы, в которых было показано, что применение бенрализумаба на 75% сокращает потребление глюкокортикоидов (25% - в плацебо группе) через 28 недель после начала терапии. Также, согласно данным КИ, на фоне терапии годовой показатель частоты приступов астмы снижается на 51%. При этом профиль безопасности ЛС был сравним с плацебо.

Бенрализумаб является моноклональным антителом к рецептору интерлейкина-5. При его применении снижается уровень эозинофилов в мокроте и в крови. Препарат предназначен для подкожного введения каждые четыре или в восемь недель.