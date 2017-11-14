Угги вредят здоровью ног - ортопеды

Многие люди выбирают угги в качестве обуви на зиму. Она отличается мягкостью и теплом. Однако, по мнению ортопедов, угги наносят вред организму человека, пишет News.com.au.

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Ортопеды подчеркивают, что при ношении такой обуви: страдают колени, ведь подобная обувь не обеспечивает поддержку ноге.

По словам доктора Яна Макдермотта, у человека, идущего в очень мягкой обуви, меняется осанка и положение тела в принципе. А также колени будто проваливаются внутрь (расположение ног приобретает Х-образную форму).

Колени начинают болеть, как и поясница, из-за повышенной нагрузки на ноги. Со временем может даже потребоваться операция.

Медик подчеркивает, если у человека от рождения слабые связки, плохая осанка или есть какие-то искривления в опорно-двигательном аппарате, то ему нельзя носить такую обувь. Здоровым людям разрешается носить мягкую обувь лишь ограниченное время - не более 30 минут. Как вариант, это может быть домашняя обувь.