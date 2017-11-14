Билл Гейтс сделает взнос в $ 100 млн на борьбу с болезнью Альцгеймера

Миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс сделает взнос в 100 млн долларов на борьбу с болезнью Альцгеймера.

Об этом он сообщил в интервью Reuters.

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В частности, Гейтс выделит 50 млн долларов фонду, который финансирует программы по исследованию проблем слабоумия (Dementia Discovery Fund). Этот фонд объединяет представителей промышленности и правительства с целью поиска лечения болезни, которая истощает мозг.

Он отметил, что эта инвестиция является его личным вкладом, и не имеет отношения к благотворительному фонду Билла и Мелинды Гейтс.

По его словам, он дополнительно выделит еще 50 млн долларов на поддержку стартапов, которые занимаются исследованиями этой болезни.

«Это огромная проблема, растущая проблема, и масштаб трагедии - даже для людей, которые остаются живы, - очень большой», - сказал Гейтс.

Издание отмечает, что, несмотря на десятки лет научных исследований, не существует такого лечения, которое может замедлить прогрессию в болезни Альцгеймера. Сейчас некоторые медикаменты могут делать не больше, чем облегчать некоторые симптомы.

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Однако, как отметил Гейтс, с должным и сосредоточенным финансированием инноваций, он надеется, удастся найти пути лечения этой болезни, даже если на это уйдет больше десяти лет.

Как известно, болезнь Альцгеймера приводит к тяжелым психическим и функциональным расстройствам в результате гибели клеток головного мозга. Чаще всего она встречается у людей старше 65 лет. Средняя продолжительность жизни больного после диагностирования заболевания зависит от возраста, но, как правило, составляет 7-10 лет.