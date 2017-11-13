Диабет 2-го типа можно излечить питанием с очень низким уровнем калорий - исследование
Положительные эффекты низкокалорийной диеты проявлялись быстро - всего за три дня.
Ученые Йельского университета заявляют, что диабет 2-го типа можно излечить диетой с очень низким уровнем калорий, передает The Times of India.
Оказалось, что заболевание уходит у многих пациентов, перенесших бариатрическую операцию для снижения веса, которая способствует резкому снижению потребления калорий.
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Ученые проверили низкокалорийную диету на мышах с диабетом. Рацион животных был урезан на три четверти. Далее был произведен анализ метаболических изменений не только по уровню сахара в крови, но и по показателям печени, связанным с инсулиновой устойчивостью.
Было выявлено три основных механизма, объясняющих позитивный эффект никокалорийной диеты. Итак, в печени такой рацион уменьшал выработку сахара, снижая показатели превращения лактата и аминокислот в глюкозу, снижая скорость превращения гликогена в глюкозу и снижая показатели содержания жира, что, в свою очередь, улучшало реакцию печени на инсулин. Эти положительные эффекты диеты проявлялись быстро - всего за три дня.