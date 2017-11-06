Всего две банки газированной воды в неделю увеличивают риск развития диабета и инсульта - медики

По словам экспертов, из-за двух банок газировки в неделю увеличивается вероятность развития диабета, гипертонии, болезней сердца и инсульта. Кроме того, артериальное давление может повысить всего одна банка газировки. Дело в том, что в одной стандартной банке газировки объемом 0,3 литра содержится 39 граммов сахара. Это на 14 граммов больше рекомендуемой суточной нормы взрослого человека, передает The Daily Mail.

Читайте такжеИммунная система человека способна предотвратить инфарктУченые проанализировали данные 36 исследований. Исследователи обнаружили: употребление газировки было тесно связано с увеличением веса и вероятности развития метаболического синдрома (комплекса нарушений, повышающих риск сердечного приступа, инсульта и диабета). У участников одного из исследований, употреблявших сладкие напитки в течение 10 недель, чувствительность к инсулину снизилась на 17%.

Специалисты подчеркивают, что люди, употребляющие диетическую газировку, рискуют не меньше. В такой газировке всего 10 калорий и нет сахара. Зато туда добавляют искусственные подсластители, употребление которых увеличивает вероятность развития ожирения. К тому же, потребление диетической соды тоже связано с диабетом, заболеваниями сердца и инсультом.