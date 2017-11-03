От чумы на Мадагаскаре с августа погибли уже 127 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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В общей сложности зарегистрировано 1800 случаев с подозрением на это инфекционное заболевание. Из них подтверждены 260 случаев бубонной чумы и более 1100 случаев – лёгочной.

Также инфицирован 71 медицинский работник. Эпидемия распространяется больше в городских, чем в сельских районах. Сильно пострадали города Антананариву и Туамасина. Ситуация осложняется тем, что местные жители боятся врачей.

Чума – эндемическое заболевание на Мадагаскаре. Обычно эпидемический сезон здесь длится с сентября по апрель, но в этом году начался раньше. При этом преобладает лёгочная чума, которая передаётся воздушно-капельным путём. При такой форме заболевания требуется немедленная медицинская помощь, иначе через два-три дня человек умирает. Раньше от бубонной чумы погибали 95% заболевших, а от лёгочной – почти 100%. Теперь же обе формы заболевания успешно лечатся антибиотиками и другими лекарствами, и смертность не превышает 5 – 10%.