Медики рассказали о суперполезном свойстве острых перцев

Исследователи из Третьего военно-медицинского университета в Китае обнаружили, что благодаря капсаицину (компоненту острого перца) у людей может снижаться тяга к соленым продуктам. Это, в свою очередь, уменьшает риск возникновения проблем с сердцем и сосудами, пишет Hypertension.

Читайте такжеПерец чили останавливает рост опухолей и образование метастаз - исследованиеСпециалисты проанализировали данные около 600 добровольцев. Участники некоторое время ели очень острую пищу. Исследование выявило, что добровольцы стали есть меньше соли. Вследствие этого систолическое давление у них снизилось на 8 миллиметров ртутного столба, а диастолическое - на 5 миллиметров ртутного столба.

По мнению ученых, дело в том, что острая пища усиливает вкус соли. В мозге центры острого и соленого вкусов располагаются рядом и частично перекрываются. При активации центра острого вкуса клетки, распознающие соленый вкус, тоже включаются. Поэтому пища начинает казаться более соленой, чем на самом деле.

Также известно, что острый перец и другие острые специи способствуют сжиганию жира.