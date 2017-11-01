В мире около 325 млн человек заражены гепатитом С - ВОЗ

В течение последних двух лет число больных гепатитом С, получающих лечение, увеличилось на три миллиона. Только в прошлом году курс пожизненного лечения начали 2,8 млн. человек. Эти обнадеживающие данные представили эксперты ВОЗ на Всемирном саммите, который открылся в Сан-Паулу в Бразилии. Его цель – убедить страны принять решительные меры по сокращению масштабов этого вида гепатита, который ежегодно уносит 1,3 млн. жизней.

Читайте такжеУкраина вошла в список стран с высокой распространенностью гепатита - ВОЗВ мировом масштабе гепатитом С заражены 325 млн. человек. И хотя примерно от 15 до 45 процентов инфицированных выздоравливают без лечения, у оставшихся 60-80 процентов развивается хроническая форма гепатита С. Вакцины от него не существует, хотя работа над ней идет.

Заразиться этим видом гепатита можно, пользуясь общим шприцем для введения внутривенных наркотиков, при переливании зараженной крови или при использовании нестерилизованных медицинских инструментов.

Наиболее распространен гепатит С в Восточной Европе и в Средиземноморском регионе. Он является сопутствующей инфекцией у людей, зараженных ВИЧ. В ВОЗ рекомендуют целый ряд мер по предотвращению заражения гепатитом, а также подчеркивают необходимость вовремя сдавать анализы.