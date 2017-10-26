Антикоагулянты предотвращают развитие деменции - ученые

Шведские ученые пришли к выводу: препараты, разжижающие кровь, на 48% снижают риск появления деменции и инсультов у людей, которые страдают аритмией, сообщает The Guardian.

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Согласно проведенному в Стокгольме исследованию, пациенты, получавшие лечение от фибрилляция предсердий, реже заболевали деменцией, если принимали антикоагулянты.

Речь идет об исследовании, в котором приняли участие 444 тысячи шведских пациентов.

Исследование не проверяет причинно-следственную связь, однако ученые настаивают на том, что антикоагулянты могут предотвратить возникновение деменции, так как это заболевание, по мнению шведских исследователей, может быть в том числе вызвано тромбами в мозге.