Ученые рассказали об опасности чрезмерной худобы у женщин

Ученые из Массачусетского университета выяснили, что у женщин, у которых в подростковом или в среднем возрасте был недостаточный вес, высок риск наступления ранней менопаузы, пишет EurekAlert!.

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Ученые проанализировали 78 759 женщин в возрасте 25-42 года, которые с 1989 по 2011 год принимали участие в долговременном исследовании Nurses' Health Study II. Учитывались такие показатели, как индекс массы тела (ИМТ), показывающий степень соотношения массы человека и его роста, распределение жира по телу, изменения веса с годами и сроки менопаузы.

К концу долговременного наблюдения у 2804 женщин менопауза наступила преждевременно. Специалисты обнаружили, что у чрезмерно худых (ИМТ меньше 19) риск раннего наступления окончания менструаций в среднем повышался на 30 процентов.

Менопауза обычно наступает в возрасте от 45 до 55 лет, однако в некоторых случаях она возникает раньше, в 40-45 лет. При этом прекращаются менструации, и женщина больше не может забеременеть.