В прошлом году в мире ежедневно умирали 7 тысяч новорожденных младенцев - ЮНИСЕФ

В век изобилия и огромных научных достижений ежегодно миллионы малышей не доживают до своего пятого дня рождения из-за болезней, которые можно было бы предотвратить. В 2016 году каждый день умирали 15 тысяч детей в возрасте до пяти лет. 46 процентов из них - семь тысяч - прожили не больше 28 дней.

Читайте такжеВ развивающихся странах 43 % беременностей являются незапланированными - ООНЗа последние семь лет глобальные показатели детской смертности в целом снизились. В 2000 году в возрасте до пяти лет умерло 9,9 млн. малышей, а в 2016 году —5,6 млн.

Об этом говорится в новом докладе, подготовленном совместно Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Всемирным банком и Департаментом ООН по социальным и экономическим вопросам. В документе приведены статистические данные о детской смертности во всем мире.

С 2000 года удалось спасти жизнь 50 миллионов детей в возрасте до пяти лет, что свидетельствует о серьезной приверженности правительств и их партнеров борьбе с предотвратимыми детскими смертями», - заявил представитель ЮНИСЕФ Стефан Петерсон.

Однако, по его словам, многие дети все еще умирают из-за болезней, которые можно было бы предотвратить или излечить. У международного сообщества есть все необходимые знания и технологии для обращения этой тенденции вспять.

Среди основных причин гибели маленьких детей - пневмония и диарея. На эти два заболевания приходится 16 и 8 процентов, соответственно, всех случаев смерти малышей в возрасте до пяти лет.

Если нынешняя тенденция сохранится, то в период с 2017 по 2030 годы до пяти лет не доживут 60 миллионов детей. Самый высокий уровень детской смертности наблюдается Южной Азии и в Африке к югу от Сахары. На эти два региона приходится 39 и 38 процентов, соответственно, всех случаев смерти маленьких детей.

Основные причины детской смертности, по мнению авторов доклада, кроются, в первую очередь, в бедности и неравенстве. Если бы все страны мира смогли выйти на показатели смертности высокоразвитых стран, то можно было бы предотвратить 87 процентов всех случаев смерти детей в возрасте до пяти лет.