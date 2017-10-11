Cтресс на рабочем месте может привести к психическим расстройствам - ВОЗ

Неблагоприятная обстановка на рабочем месте может привести к развитию физических и психических расстройств, злоупотреблению алкоголем или другими психоактивными веществами, прогулам и снижению производительности труда. Таковы выводы нового исследования, проведенного под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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В числе наиболее распространенных нарушений психического здоровья - депрессия и тревожные расстройства. Во всем мире от депрессии, которая является одной из ведущих причин инвалидности, страдает более 300 миллионов человек. Более 260 миллионов человек живет с тревожными расстройствами. Эти состояния негативно сказываются на трудоспособности людей и снижают их производительность.

По данным ВОЗ, по сравнению с другими заболеваниями, негативные последствия депрессии и тревожных расстройств для работодателей и экономики в целом на 30 процентов выше. Согласно исследованию ВОЗ, связанное с депрессией и тревожными расстройствами снижение производительности труда обходится мировой экономике каждый год в $ 1 триллион. Только в Европейском регионе ВОЗ этот показатель составляет 140 миллионов долларов.

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В то же время там, где работодатель создает благоприятную обстановку и поддерживает работников, страдающих психическими расстройствами, производительность повышается.

В ВОЗ разработали рекомендации, которые позволят работодателям больше узнать об этой проблеме и принять меры, которые помогли бы создать на работу здоровую атмосферу и адекватные условия труда.