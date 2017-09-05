В Италии из-за малярии умер 4-летний ребенок

В Италии в городе Брешия 4-летняя девочка умерла в результате церебральной малярии, пишет ANSA.

Ребенок умер в воскресенье вечером, после того, как в субботу его доставили в больницу с высокой температурой, пишет издание.

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Пока не установлено, как девочка заразилась. Девочка была со своими родителями на Адриатическом курорте вблизи Венеции. Есть предположение, что ребенок, подхватил малярию от одного из двух детей, которые лечились в больнице города в конце августа. Они заразились малярией в Африке, но выздоровели.

Эксперты также не исключают, что комар попал в Италию в багаже одного из туристов, которые вернулись из Африки или Южной Америки.

Издание подчеркивает, что в Италии до сих пор не фиксировалось наличие малярийных комаров, которые переносят смертельную форму заболевания крови.