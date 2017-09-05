В Канаде тестируют бионические линзы для глаз

Канадская компания Ocumetics Technology Corporation проводит клинические тесты бионической линзы, медицинского устройства, которое может заменить и очки, и обычные линзы. По словам разработчиков, хрусталик может появиться в арсенале глазных хирургов уже через два года, передает UDF.BY.

Читайте такжеУченые США разрабатывают контактные линзы, отслеживающие уровень сахара в кровиРечь идет о так называемом динамическом хрусталике. Его имплантируют пациенту в ходе несложной операции - катарактальной хирургии. В результате установки нового хрусталика у пациента на 100% восстанавливается четкость зрения. Уникальность искусственного хрусталика - в его способности к саморегулированию.

Он позволяет фокусироваться на разных расстояниях, с диапазоном, намного превосходящим показатели человека с четким зрением (видны детали предметов на расстоянии 30 метров). Еще плюс - с искусственным хрусталиком глаза меньше устают. Также важен тот факт, что система имеет максимально гибкую архитектуру.

То есть возможна установка компонентов, ее совершенствующих. Ученые считают, что в ближайшем будущем вполне возможно проецировать экран телефона прямо в глазах, еще больше увеличить разрешение или встроить систему подачу лекарства в глаз, если это необходимо.