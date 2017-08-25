В европейских странах курит около 30 % населения - ВОЗ

Никотиновая зависимость у детей может развиться уже в первые несколько дней или недель после первой сигареты. Причем чем младше ребенок, тем этот риск выше. И освободиться от этой зависимости удается лишь одному из каждых четырех малолетних курильщиков. Об этом говорится в новом докладе Европейского бюро ВОЗ.

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Его авторы сообщают, что количесто курящих жителей региона составляет 28 процентов населения или 282 миллиона человек. Половина из них платит за эту вредную привычку жизнью.

Еще 600 тысяч некурящих, включая детей, гибнут от последствий курения других, известного как «пассивное курение». Это астма, респираторные заболевания и рак. Причем, по данным исследования ВОЗ, воздействие табачного дыма либо дома, либо за его пределами, испытывают подавляющее число детей до 15 лет.

По утверждению экспертов, для того, чтобы добиться сокращения доли курильщиков в Европейском регионе ВОЗ до пяти процентов, нужно, в первую очередь, ограждать от табака молодежь.

В докладе содержатся соответствующие рекомендации и примеры того, как странам удается бороться с табачной эпидемией.