В Израиле суд обязал вакцинировать ребенка, несмотря на позицию матери

Суд Тель-Авива по семейным вопросам согласился с требованием отца трехлетнего ребенка и обязал родителей привить мальчика, несмотря на сопротивление матери, пишут Новости Израиля.

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Отец ребенка, находящийся в разводе с его матерью, опираясь на мнение врачей и рекомендации министерства здравоохранения, просил суд обязать женщину сделать ребенку все положенные прививки, поскольку через несколько недель мальчик идет в детский сад.

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Мать ребенка заявляла, что в государстве Израиль нет закона, обязывающего родителей прививать детей, а поэтому вопросы вакцинации определяются только идеологическими воззрениями родителей.

Тем не менее, суд заявил, что все доводы матери опираются на ошибочные данные, и принял позицию отца.