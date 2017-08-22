Жителям Сьерра-Леоне угрожает холера и малярия - ВОЗ

Жители Сьерра-Леоне, на которую на прошлой неделе обрушилась стихия в виде наводнений и оползней, столкнулись с риском вспышки холеры и стремительного распространения малярии.

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Об этом сообщают из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ее сотрудники совместно с властями Сьерра-Леоне принимают срочные меры для предотвращения этих опасных инфекционных заболеваний.

«Оползни обернулись страшной трагедией и гибелью людей. Сегодня мы должны сделать все возможное с тем, чтобы оградить население от новых опасностей для здоровья», - сказал представитель ВОЗ в Сьерра-Леоне Александр Чимбару.

Наводнения и оползни привели к повреждению объектов гражданской инфраструктуры, в том числе водоочистных станций. Многие жители пострадавших районов пьют загрязненную воду. Медики опасаются, что такая ситуация чревата вспышкой холеры, малярии и брюшного тифа.

Последняя вспышка холеры в Сьерра-Леоне произошла в 2012 году.

ВОЗ совместно со своими партнерами направляет в зоны бедствия таблетки для очистки воды и приборы для тестирования. Они обучают местных медиков навыкам быстрого выявления первых признаков этого заболевания.

В результате наводнений и оползней в столице страны Фритаун и ее окрестностях погибли примерно 500 человек. Еще сотни людей пока числятся пропавшими без вести.