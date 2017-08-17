Вступила в силу конвенция, ограничивающая применение ртути - ООН

Вступила в силу Минаматская конвенция по ртути, принятая в 2013 году. Она носит имя японского города Минамата, где в 1956 году ртутью отравились почти 2 тысяч человек, многие в последствии скончались, пишет Центр новостей ООН.

Читайте такжеСодержание ртути в воздухе над столичным "Радикалом" превышает норму в 30 раз - Госпродпотребслужба

Читайте такжеприменение ртути, которая является, по сути, сильно действующим ядом

Конвенция непосредственно затрагивает производственные процессы, связанные с ртутью, как например, хлорно-щелочное производство, она непосредственно затрагивает угольные электростанции, которые приводят к выбросу ртути.

На сегодняшний день Конвенцию подписали 128 стран. 74 государства ратифицировали документ.