Вступила в силу конвенция, ограничивающая применение ртути - ООН

09:30, 17 августа 2017
Зарубежные новости
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Документ предусматривает сокращение производства продукции, содержащей ртуть – например некоторых видов люминесцентных ламп и медицинских приборов.

kachestvo.ru

Вступила в силу Минаматская конвенция по ртути, принятая в 2013 году. Она носит имя японского города Минамата, где в 1956 году ртутью отравились почти 2 тысяч человек, многие в последствии скончались, пишет Центр новостей ООН

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Конвенция непосредственно затрагивает производственные процессы, связанные с ртутью, как например, хлорно-щелочное производство, она непосредственно затрагивает угольные электростанции, которые приводят к выбросу ртути. 

На сегодняшний день Конвенцию подписали 128 стран. 74 государства ратифицировали документ. 

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Теги: #конвенция по ртути