Ученые США работают над картой "вкусовой системы"

Исследователи из университета Монелла (Пенсильвания) впервые описали процесс экспрессии генов в разных вкусовых клетках мыши, пишет Nature. Для этого они использовали современную технологию секвенирования РНК отдельных клеток. Полученные результаты позволят исследователям создать полную карту всех генов, экспрессируемых вкусовыми клеткам, что обеспечит лучшее понимание работы вкусовой системы.

Экспрессируемые гены в конечном счете определяют поведение вкусовой клетки, как она будет реагировать на вкусовые стимулы или взаимодействовать с другими клетками. В перспективе эти знания могут помочь разработать новые способы манипулирования вкусом с целью организации здорового питания.

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Вкус воспринимается вкусовыми рецепторами, расположенными на кончике, краях и задней части языка. Каждій рецептор состоит из гетерогенной субпопуляции веретеновидных клеток, воспринимающих каждый свой вкус – соленый, кислый, горький, сладкий, умами, а иногда оба вкуса одновременно.

Ученые уже доказали, что ионные каналы вкусовых клеток избирательно активируются при попадании сродственных молекул со слюной, генерируя при этом электрохимический сигнал для вкусового нерва. По нервным волокнам импульс передается в мозг, формируя у человека ощущение вкуса. Казалось бы, все просто, но до настоящего времени не было до конца понятно, как этот механизм реализуется с точки зрения генов.