В Израиле разрешат экспортировать медицинскую марихуану

Министр финансов Моше Кахлон и министр здравоохранения Яаков Лицман объявили, что принимают рекомендацию специальной межминистерской комиссии разрешить экспорт медицинской марихуаны, собщают Новости Израиля.

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Согласно оценкам экспертов комиссии, израильские производители медицинской марихуаны могут экспортировать каннабис на сумму до 4 миллиардов шекелей в год.

Рекомендации комиссии включают жесткую регуляцию экспорта. В частности, экспорт должен будет осуществляться через минздрав или напрямую производителем, без участия посредников. Кроме того, поставлять медицинскую марихуану можно будет только в страны, где ее использование в медицинских ценах разрешено.

Министерства финансов, сельского хозяйства, здравоохранения и экономики создадут специальную группу, которая будет заниматься маркетингом израильской медицинской марихуаны.

На текущий момент в Израиле действуют 8 лицензированных производителей медицинской марихуаны, производящих около 10 тонн в год. Еще около 500 фермеров подали прошение на получение лицензии.