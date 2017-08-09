Ученые узнали о новом смертельном свойстве марихуаны

Курение марихуаны приводит к трехкратному увеличению риска смерти от гипертонии. Об этом свидетельствуют данные исследования группы ученых из Университета Джорджии, опубликованные в European Journal of Preventive Cardiology, сообщает Reuters.

Среди 1213 человек, принявших участие в исследовании 34% не курили ни сигареты, ни марихуану, 21% употребляли только марихуану, 20% курили и то, и другое, 16% предпочитали марихуану, однако в прошлом были курильщиками, 5% считались как бросившие курить и 4% курили только сигареты. В среднем, опрошенные употребляли марихуану 11,5 лет.

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Ученые отмечают, что риск возникновения заболевания увеличивается с каждым годом употребления каннабиса. В то же время ученые не установили связь между курением марихуаны и смертью от сердечного приступа или цереброваскулярных болезней (поражение сосудов головного мозга, что нарушает кровообращение).

«Вредное воздействие марихуаны на работу мозга значительно сильнее по сравнению с курением сигарет», - отмечают ученые. Однако табачные изделия тоже вызывают повышенный риск развития тяжелых заболеваний.

Артериальная гипертензия (или гипертония) - это болезнь, выражающаяся в повышенном кровяном давлении.

Как сообщал УНИАН, в Польше легализовали медицинскую марихуану. Использование марихуаны в лечебных целях уже легализовано также в Чехия, Словении, Италии, Испании, Хорватии, Македонии.