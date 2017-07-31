Дети, рождающиеся в общине мормонов-многоженцев, болеют редким генетическим заболеванием - ученые

В городах-близнецах Хилдейл и Колорадо, расположенных на границе штатов Аризона и Юта, традиционно проживает многочисленная община мормонов-фундаменталистов, приверженцев "Фундаменталистской церкви Иисуса Христа святых последних дней".

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В последние годы эти небольшие города вышли на первое место в мире по числу носителей генетического заболевания – дефицита фумаразы, редкого нарушения обмена веществ. Заболевание характеризуется тяжелой физической и умственной отсталостью, пишут Новости Израиля.

По мнению экспертов, причина стремительного распространения этой редкой болезни в мормонской общине кроется в полигамном образе жизни, принятом в этом анклаве: мормоны не только практикуют многоженство, но и стараются произвести на свет как можно больше детей от разных жен.

Впервые диагноз "дефицит фумаразы" был поставлен ребенку из мормонской общины в 1990 году доктором Теодором Тарби. Тарби был удивлен, столкнувшись с редким заболеванием, однако после того, как он стал консультировать детей из Колорадо и Хилдейла, доктор поставил такой же диагноз еще, по крайней мере, восьми пациентам, в возрасте от полутора года до 12 лет.

Мормонские общины в городах Хилдейл и Колорадо были основаны Джоном Барлоу и Джозефом Смитом Джессопом, отколовшимися от мормонской церкви в 1904 году, после того, как она официально отвергла многоженство. Носителем заболевания "дефицит фумаразы" оказался Джессоп. При этом, от 75 до 80 процентов членов общины являются родственниками того или другого из отцов-основателей анклава.