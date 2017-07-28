Ученые утверждают, что порционное и умеренное потребление алкоголя положительно влияет на здоровье человека

У людей, которые пьют три-четыре раза в неделю, менее вероятно разовьется диабет 2-го типа, чем у тех, кто никогда не употребляет алкоголь.

Об этом говорится в исследовании датских ученых, которые следили за 70 000 людьми, сообщает BBC.

Эксперты заявили, что эти исследования - не дают "зеленый свет" для увеличения количества выпитого. Профессор Джанне Толструп из Национального института общественного здоровья Университета Южной Дании, который руководил исследованием, отметил: "Мы обнаружили, что частота употребления напитков независит от количества потребления алкоголя".

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"Мы видим, что лучший эффект от выпитого, когда оно разбито на четыре порции, а не пьется сразу".

За пять лет наблюдений у 859 мужчин и 887 женщин развился диабет, или тип 1, или самый распространенный тип 2.

Исследователи пришли к выводу, что умеренное употребление алкоголя три-четыре раза в неделю снижало риск развития диабета у женщин на 32%, а у мужчин - на 27%, по сравнению с людьми, которые пили менее одного дня в неделю.

Результаты также позволяют предположить, что не все виды алкоголя имели одинаковый эффект. Вино оказалось наиболее полезным, поскольку полифенолы, особенно в красном вине, играют определенную роль в регулировании уровня сахара в крови.

Мужчины, которые употребляют от одного до шести пив за неделю, снизили таким образом риск развития диабета на 21%, по сравнению с теми, кто пил меньше одного пива на неделю, - но это не влияло на риск для женщин.

Тем временем, высокий уровень потребления крепких напитков среди женщин значительно повысил риск развития сахарного диабета. Но подобный эффект не наблюдался среди мужчин.

Кроме того, это исследование не нашло связи между пьянством и сахарным диабетом.