В США впервые модифицировали человеческие эмбрионы

В США группа ученых из Портленда впервые провела попытку создать генетически модифицированные эмбрионы человека, пишет MIT Technology Review.

Целью ученых было изменение ДНК эмбриона, чтобы продемонстрировать возможность коррекции генов, отвечающих за развитие наследственных заболеваний.

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Подобные исследования с использованием эмбрионов человека уже проводились в Китае в прошлом году. Тогда ученые применили технологию редактирования генома CRISPR/Cas9 для модификации ДНК 213 оплодотверенных человеческих яйцеклеток. С помощью технологии в геном эмбрионов была добавлена мутация, которая нарушает работу гена CCR5. Люди, родившиеся с мутацией этого гена устойчивы к заражению ВИЧ. Согласно результатам работы, успешно модифицированы были 4 эмбриона из 26. Тем не менее, даже при удачной модификации, в некоторых аллелях сохранялась изначальная версия CCR5 или имелись незапланированные мутации.

Методика CRISPR/Cas9 предусматривает применение димерных РНК-направляемых нуклеаз, которые могут распознавать большие последовательности ДНК и редактировать гены с высокой эффективностью в клетках человека. Активность этой системы строго зависит от корректности присоединения димерных РНК к ДНК с учетом и совпадения последовательности, и ориентации молекул.