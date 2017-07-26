В Сенате США проведут дебаты об отмене медпрограммы Obamacare

Сенат США во вторник, 25 июля, одобрил проведение дебатов с целью отменить реформу здравоохранения "Obamacare", которую инициировал предыдущий президент США Барак Обама.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

"50 сенаторов проголосовали за дебаты, еще 50 - против. В итоге решающим стал голос вице-президента Майка Пенса, который поддержал эту инициативу", - говорится в сообщении.