Глобальный фонд предоставляет помощь в лечении 11 миллионов ВИЧ-инфицированных

Сегодня накануне Международной конференции по СПИДу, которая пройдет на следующей неделе в Париже, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией объявил о результатах своих инициатив по профилактике вируса иммунодефицита. На сегодняшний день в рамках проектов Фонда лечение получают 11 миллионов ВИЧ-инфицированных, что на 19 процентов больше, чем год назад.

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«Наше партнерство дает результаты, которые многим из нас казались невозможными», – сказала временный исполнительный директора Глобального фонда Марайке Вайнрокс. Она отметила работу Фонда с уязвимыми группами населения, такими как молодежь, девочки-подростки и молодые женщины.

Благодаря осуществлению программ, поддержанных Глобальным фондом, антиретровирусное лечение получили 4,3 миллиона беременных женщин. Цель лечения - предотвратить передачу ВИЧ их еще не родившимся детям.

Результаты деятельности Глобального фонда свидетельствуют также о значительном прогрессе в борьбе с туберкулезом и малярией. Так, за последний год число людей, получивших лечение от туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, увеличилось на 40 процентов - с 267 тысяч до 373 тысяч. За этот же период количество новых обработанных инсектицидом сеток, защищающих от малярии, увеличилось на 21 процент – с 659 до 795 миллионов. Число людей, прошедших курс лечения от малярии, возросло на 15 процентов - с 582 до 668 миллионов.