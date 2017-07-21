Половина ВИЧ-инфицированных в мире получают антиретровирусную терапию - ООН

В борьбе со СПИДом во всемирном масштабе достигнуты огромные успехи, однако они обошли стороной страны Восточной Европы и Центральной Азии.

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Об этом говорится в новом докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). Его авторы отмечают, что число людей с ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, в 2016 году достигло 19, 5 миллиона человек - это 53 процента всех людей с вирусом иммунодефицита. В 2010 году доступ к лечению был у 7,7 миллионов ВИЧ-инфицированных.

Количество смертей, связанных со СПИДом, сократилось на 50 процентов — с пикового уровня 1,9 миллиона в 2005 году до одного миллиона в 2016 году.

Эксперты ЮНЭЙДС уверены, что если положительная тенденция продолжится, то к 2020 году удастся достичь поставленной цели - предоставления необходимого лечения от ВИЧ и СПИДа для 30 миллионов человек.

«Мы достигли целевого показателя для 2015 года: лечение проходили 15 миллионов человек - и намерены удвоить этот показатель, довести его до 30 миллионов человек. Таким образом будет достигнута цель, намеченная на 2020 год», - сказал Исполнительный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Мишель Сидибе.

«Мы будем и дальше расширять масштабы своей деятельности с тем, чтобы охватить всех, кто нуждается в помощи, и выполнять наши обязательства, не обделяя вниманием никого», - добавил глава ЮНЭЙДС.

Прогресс в борьбе со СПИДОм отмечается по всему миру. Наибольших успехов удалось достичь в южной части Африки. Однако в регионе Восточной Европы и Центральной Азии число новых случаев заражения ВИЧ и смертности от связанных с ним заболеваний стремительно растет.

«Восточная Европа и Центральная Азия являются единственным регионом в мире, где растет число новых ВИЧ-инфекций и случаев смерти, связанных со СПИДом. Число новых случаев ВИЧ-инфекций увеличилось со 120 тысяч в 2010 году до 190 тысяч в 2016 году. На людей, употребляющие инъекционные наркотики, приходится 42 процента новых случаев ВИЧ-инфекции в регионе», - говорится в пресс-релизе ЮНЭЙДС

В нем, отмечается, что «в Российской Федерации с 2010 по 2016 год число новых зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции увеличилось на 75 процентов».

Авторы доклада сообщают, что эпидемия ВИЧ на подъёме и в ряде других странах региона, в частности в Албании, Армении и Казахстане.

В Восточной Европе и Центральной Азии за последние шесть лет доступ ВИЧ-инфицированных к лечению более чем удвоился, но это все равно лишь 28 процентов всех людей, нуждающихся в лечении в регионе. Смертность от СПИДа в странах этих регионов увеличилась на 38 процентов.