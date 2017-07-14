Как правильно наносить солнцезащитный крем: рекомендации дерматологов

Новое исследование, проведенное в Ливерпульском университете, показало: многие наносят солнцезащитный крем не на все лицо, передает The Daily Mail.

Читайте такжеПри ранней диагностике 95% пациентов с меланомой вылечиваются - медикиВ исследовании приняли участие 57 добровольцев. Участников попросили нанести солнцезащитный крем, но никаких других инструкций не давали. Затем ученые с помощью специальных камер выяснили, какие части лица не были покрыты кремом. Оказалось, в среднем добровольцы пропустили 9,5% от всего лица.

13,5% участников не нанесли крем на веки, а 77% - на область между внутренним углом глаза и переносицей. Специалисты подчеркивают, что в 90% случаев базально-клеточная карцинома (наиболее распространенный вид рака кожи) поражает голову и шею. 5-10% от всех злокачественных опухолей кожи появляются на веках.

После рассказа о риске возникновения злокачественных новообразований на веках ситуация почти не улучшилась. Участники все равно оставили без защиты почти 8% лица.

Эксперты советуют людям принимать дополнительные меры предосторожности, например, носить солнечные очки. Медики рекомендуют использовать средства с солнцезащитным фактором не меньше 30 и руководствоваться инструкцией по нанесению. Кроме того, не стоит находиться на солнце с 11:00 до 15:00.