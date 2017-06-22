Рисование влияет на работу мозга - исследование



В исследовании, проведенном сотрудниками Дрексельского университета, приняли участие 26 человек в возрасте от 18 до 70 лет, включая 8 художников. Добровольцы по 3 минуты рисовали, занимались дудлингом (машинальным рисованием) и раскрашивали. Специалисты следили за кровотоком в мозге участников, пишет The Daily Mail.

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Исследование выявили, что все три вида деятельности приводили к увеличению кровотока в префронтальной коре. Данная область мозга связана с вознаграждением. Наиболее выраженный эффект отмечался в процессе дудлинга. За ним следовали рисование и раскрашивание. Результаты не зависели от того, насколько талантливыми себя считали участники.

По данным исследования, проведенного в Университете Ватерлоо, рисование помогает улучшить память. В частности, специалисты рекомендуют рисовать то, что нужно запомнить. Ученые говорят: рисование объединяет визуальную, двигательную и семантическую информацию. Кроме того, с помощью рисунка создаются ментальные образы объектов.