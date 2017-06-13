Ученые выяснили, как состояние скуки влияет на здоровье человека

Результаты исследований, проведенных сотрудниками университетов Кента и Саутгемптона, свидетельствуют о том, что человек способен испытывать скуку пяти различных видов, причем некоторые из них активизируют творческие способности, а другие ведут к ожирению, импотенции, саморазрушению и смерти от сердечного приступа, пишет The Daily Mail.

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В рамках проведенных экспериментов шестьдесят девять добровольцев были помещены в лабораторную среду, где ничего не происходило в течение 15 минут подряд. Но добровольцы могли использовать лабораторное оборудование для получений ударов электрическим током. Большинство людей предпочитает скуке неприятные ощущения – такие, например, как удар током.

Выяснилось, что чем большую скуку ощущали подопытные, тем сильнее становилось их желание испытать боль, а сила ударов возрастала соответственно силе испытываемой ими скуки.

Хроническая скука приводит к негативным последствиям, а краткосрочная предоставляет возможность развивать внутренние ресурсы. Также ученые обнаружили связь между чувством скуки и желанием курить, употреблять наркотики и есть вредные продукты с повышенным содержанием сахара и углеводов.

Психологи утверждают, что скука понижает потенцию у мужчин – те из них, кто склонен скучать, проявляли меньший интерес к сексуальной жизни, страдали эректильной дисфункцией и чаще умирали от сердечного приступа.