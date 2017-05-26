Всех пострадавших в результате ДТП в Турции украинцев выписали из больниц

Всех граждан Украины. пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на юге Турции, выписали из лечебных заведений.

Читайте такжеМалярия становится устойчивой к антибиотикам - ученые

Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Все уже вернулись. Там оставалась одна семья, трое человек - муж, жена и сын. Муж больше всего пострадал. Они были выписаны, но они оставались еще на ночь по желанию самой семьи, чтобы вместе вернуться", - сказал Кирилич.

При этом он уточнил, что "они должны были быть вчера выписаны и вернуться".

По его словам, остальные 13 украинцев были выписаны из больниц и вернулись в Украину раньше. Пострадавшим украинцам была предоставлена полная помощь с доставкой вещей к самолету. Вместе с тем дипломат отметил, что была в полной мере также оказана помощь тем украинцам, которые вынуждены передвигаться на колясках.

"И я хотел бы подчеркнуть, что посольство Украины в Турции, страховая компания, туристическая компания, лечебные учреждения, местные власти, губернатор области и мэр города максимально приложили усилия для того, чтобы предоставить полный комплекс мер по помощи пострадавшим гражданам Украины", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 мая на юге Турции на трассе в направлении Памуккале автобус с 16 украинскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие.

Причиной аварии назвали скользкое дорожное покрытие в результате осадков.

В тот же день вечером посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил, что 16 пострадавших украинцев остаются под наблюдением врачей.