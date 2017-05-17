В Йемене зафиксировано уже более 250 случаев заболевания холерой

На сегодняшний день зафиксировано уже более 250 случаев заболевания холерой.

В ЮНИСЕФ отметили, что по всей стране зарегистрировано 11 тысяч случаев диареи. 250 пациентам поставлен диагноз холера. К настоящему времени от диареи умерли 130 человек. 25 процентов всех случаев заболевания холерой приходится на столицу - Сану. Треть пациентов с таким диагнозом - дети.

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Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что сейчас примерно 7, 6 миллиона йеменцев живут в районах, где существует высокий риск заразиться холерой.

При содействии ВОЗ в Йемене было открыто около 30 центров по лечению и предотвращению холеры, однако этого явно недостаточно.

Многие йеменцы лишены возможности получать медицинскую помощь, поскольку больницы разрушены, а врачи бежали от конфликта. В Йемене функционирует менее 45 процентов больниц и поликлиник. С марта 2015 года, когда начались боевые действия, поставки лекарств в страну сократились на 70 процентов.

Война сказалась на всех сферах жизни йеменцев и довела людей до отчаяния. На сегодняшний день 18,8 миллионов жителей Йемена нуждаются в срочной гуманитарной помощи. В самом тяжелом положении оказались дети. По данным ЮНИСЕФ, 2,2 миллиона йеменских детей недоедают.