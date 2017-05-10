Неизвестное смертельное заболевание в Либерии оказалось менингитом

Анализы, взятые у четырех жертв вспышки неизвестного заболевания в Либерии дали положительный результат на бактерию Neisseria meningitidis, которая вызывает менингит и другие заболевания, сообщает Reuters.

По словам министра здоровья Либерии, основываясь на результатах исследований в Центре по контролю за инфекционными заболеваниями в Атланте, США, речь идет о вспышке менингита в графстве Синоэ, которая распространилась потом на графства Монтсеррадо и Гранд-Баса.

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Симптомы заболевания отличались от признаков лихорадки Эбола, но в пользу теории говорило стремительное протекание болезни и высокая смертность. К тому же именно это тропическое заболевание часто было связано с погребальными ритуалами, а эпидемия началась с похорон религиозного деятеля.

В Либерии на сегодня зафиксирован 31 случай заболевания, 13 человек умерли. Правительство рассматривает возможность массовой вакцинации от этой болезни. Исследования продолжаются.

Как ранее сообщалось в ВОЗ, в период с 23 апреля по 4 мая 2017 года среди взрослого населения одного из районов Республики Либерия зарегистрированы случаи неизвестного заболевания.

К расследованию причин вспышки подключились специалисты со всего мира. По информации Роспотребнадзора, ситуация находится на контроле ведомства.

Симптомы заболевания – лихорадка, тошнота, рвота и диарея. Однако, несмотря на схожесть симптомов, результаты исследований на возбудитель лихорадки Эбола отрицательные.