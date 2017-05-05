Инновационные противоопухолевые препараты могут стать более доступными - ВОЗ

Эксперты Всемирной организации здравоохранения запускают пилотный проект по стимулированию производства биоаналогов ряда дорогостоящих биотерапевтических противоопухолевых препаратов. Главная цель инициативы – сделать современные достижения в лечении рака доступными для жителей стран с низким уровнем дохода.

Читайте такжеАмериканским биохимикам удалось получить новый мощный антибиотик из крови гигантского варанаВ сентябре частным компаниям предложат подавать заявки на сертификацию аналогов ретуксимаба, который используют при лечении некоторых видов лимфомы, и тастузумаба – лекарства от рака молочной железы. Следующим на очереди может стать инсулин.

Инновационные биотерапевтические препараты стоят дорого, поскольку сырьем для них служат не синтетические материалы, а органические, такие как кровь, ткани, клетки. Производство аналогов поможет снизить цены, в том числе, создав конкуренцию. Вместе с тем, качество органического сырья проконтролировать намного сложнее, чем синтетического, выведенного в лаборатории.

Сертификат ВОЗ является гарантией эффективности и безопасности. Такой «знак качества» позволит закупать препарат для его поставок в страны с низким уровнем дохода