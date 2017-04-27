Исследование подтвердило, что транексаминовая кислота снижает риск смерти от кровотечений у рожениц

Дешевый и широко доступный лекарственный препарат может спасти жизнь каждой третьей роженицы с послеродовым кровотечением, особенно в бедных странах, сообщает Reuters.

Читайте такжеМедики официально признали солодку опасной для здоровья беременных женщинИсследование проведено с участием 20 тысяч женщин из 21 страны мира. Результаты подтвердили, что применение транексаминовой кислоты сокращает показатель летальных исходов вследствие послеродового кровотечения на 31%. Однако препарат необходимо вводить в течение первых трех часов после начала кровотечения.

Результаты исследования также выявили, что из числа рожениц с кровотечением, получивших транексаминовую кислоту, умерли 89 женщин. В то же время, среди прошедших стандартную терапию плюс плацебо число летальных исходов составило 127 человек.

«Это безопасное, доступное и простое в применении лекарственное средство. Мы надеемся, что врачи смогут назначать этот препарат как можно раньше после начала послеродового кровотечения», - заявил профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Халема Шакур.

Транексаминовая кислота является ингибитором фибринолиза. Лекарственный препарат применяется в медицинской практике для остановки кровотечений с 1960-х годов. Стоимость терапии составляет в большинстве стран примерно 2,5 долларов.

Транексамовая кислота (ТХА) — лекарственное средство, которое применяют для лечения или предотвращения чрезмерной потери крови от травмы, хирургического вмешательства, гемофилии тяжелых менструальных кровотечений. Применяется в оральных и внутривенных формах.

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Побочные эффекты редки и включают желудочно-кишечные эффекты, головокружение, усталость, головную боль, реакции гиперчувствительности. этот препарат должен использоваться с осторожностью у людей с заболеванием почек и тех людей, которые имеют высокий риск образования тромбов. Транексамовая кислота безопасна для использования у беременных женщин. Однако, её надо с осторожностью применять у кормящих женщин.

Транексамовая кислота — это синтетический аналог аминокислоты лизина.