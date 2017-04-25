В Сирии вследствие авиаудара разрушена больница, погибли пациенты

Жертвами воздушного удара в провинции Идлиб стали более десяти мирных жителей, в результате бомбардировок также пострадала больница, сообщает Reuters со ссылкой на данные сирийской оппозиции.

Один из снарядов упал на территорию больницы, сообщил агентству один из сотрудников клиники, вследствие чего погибли 14 человек, в их числе - пациенты.

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В то же время, по данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), воздушный удар не повлек за собой человеческих жертв, однако здание больницы действительно было разрушено. При этом SOHR сообщает о нескольких других бомбардировках по позициям повстанцев недалеко от больницы, в результате которых погибли 12 человек, среди которых - мирные жители.