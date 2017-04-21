В Израиле разработана технология быстрого выявления инфекций в крови

Израильская стартап-компания MeMed сообщила о подписании контракта с министерством обороны США на сумму 9,3 миллиона долларов, сообщают Новости Израиля.

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Компания, созданная в 2009 году, разработала технологию быстрого выявления инфекций, позволяющую врачам сократить время принятия решений по выбору необходимых антибиотиков и их дозировки.

В рамках контракта MeMed будет заниматься разработкой второго поколения анализов крови, позволяющих быстро определить, являются причины заболеваниявирусными или бактериальными.

Обычно анализ на наличие инфекции занимает несколько дней, тогда как технология MeMed позволяет получить ответ за считанные часы. Новое поколение анализа должно будет давать ответ уже в течение нескольких минут.

Израильская стартап-компания MeMed сообщила о подписании контракта с министерством обороны США на сумму 9,3 миллиона долларов.

Компания, созданная в 2009 году, разработала технологию быстрого выявления инфекций, позволяющую врачам сократить время принятия решений по выбору необходимых антибиотиков и их дозировки.

В рамках контракта MeMed будет заниматься разработкой второго поколения анализов крови, позволяющих быстро определить, являются причины заболевания вирусными или бактериальными.

Обычно анализ на наличие инфекции занимает несколько дней, тогда как технология MeMed позволяет получить ответ за считанные часы. Новое поколение анализа должно будет давать ответ уже в течение нескольких минут.