Пары от электронных сигарет повреждают клетки легких - исследование

Ученые из Великобритании выяснили, что пары от электронных сигарет активируют в легочных тканях гены, связанные с окислительным стрессом. Окислительный стресс (оксидативный стресс, от англ. oxidative stress) — это процесс повреждения клетки в результате окисления, пишет EurekAlert!.

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Ученые исследовали, как пар от вейпа и табачный дым влияют на активность (экспрессию) генов в клетках ткани легких. В эксперименте использовали выращенную в лабораторных условиях эпителиальную ткань дыхательных путей. В ткани, подвергшейся влиянию дыма, через 24 и 48 часов после воздействия изменились активности 873 и 205 генов соответственно. Пары от электронных сигарет затронули только три гена по прошествии суток и один — после двух дней.Табачный дым активирует ДНК, связанную с развитием рака легких, воспалением и фиброзом. Вейпинг же влияет на гены, участвующие в клеточном метаболизме и механизмах окислительного стресса.

При окислительном стрессе происходит образование активных форм кислорода, а также свободных радикалов. Эти соединения повреждают клетки и приводят их к гибели.