Социальные сети делают детей несчастными - ученые

Британские ученые из Университета Шефилда доказали, что чем больше времени дети проводят в социальных сетях, тем более несчастными они себя чувствуют почти во всех аспектах жизни, передает РИА Новости.

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Согласно исследованию, подготовленному для института The IZA Institute of Labor Economics, пребывание в социальных сетях в течение всего одного часа снижает на 14% вероятность того, что дети будут полностью довольны жизнью.

Дети, которые больше времени проводят в Facebook и Instagram, чувствуют себя менее счастливыми в том, что касается их успешности, внешности и семьи. При этом дети, которые активно пользуются социальными сетями, в большей степени удовлетворены отношениями с друзьями.

Кроме того, пользование соцсетями сильнее влияет на благополучие девочек, чем мальчиков, выяснили исследователи.

Сотрудник Университета Шеффилда Филип Пауэлл и его коллеги отобрали четыре тысячи детей в возрасте от 10 до 15 лет и попросили их оценить по семибалльной шкале, насколько они удовлетворены различными сферами своей жизни.