Лекарственные растения – натуральная альтернатива синтетическим медикаментам

Лекарственные травы находят широкое применение не только в народной, но и традиционной медицине. Они используются для лечения, профилактики разнообразных заболеваний.

Дары природы на страже здоровья

В настоящее время лекарственные травы находят весьма широкое применение в традиционной медицине, что совершенно неудивительно. Ведь они обладают более мягким, щадящим воздействием на организм, чем синтетические медикаменты. Фитопрепараты широко используются для лечения самых разнообразных заболеваний. Но принимать их нужно осторожно, чтобы не причинить вред здоровью. Давайте разберемся, как правильно использовать фитопрепараты, когда они будут полезны.

Натуральные компоненты в медицине

Бытует мнение, что использование фитопрепаратов – прерогатива народной медицины. Но нужно отметить, оно далеко от истины. Список лекарственных трав весьма велик: из известных науке 320 000 видов растений в медицине используется около 21 000. При чем многие из них находят широкое применение в традиционной медицине при изготовлении разнообразных препаратов. Средства на основе натуральных компонентов составляют около 35-40% всех медикаментов. А если рассматривать отдельные категории лекарств, то доля лечебных трав в некоторых из них еще больше. Например, 80% средств для сердечно-сосудистой системы изготавливается с применением растительных компонентов. Это не удивительно, ведь наш организм лучше усваивает природные составляющие. При правильном использовании они не причиняют ему вреда, побочное действие гораздо ниже, чем от употребления химических медикаментов.

Применение лекарственных трав

Фитопрепараты могут принести не только пользу, но и причинить вред здоровью. Многие из них являются сильнодействующими, содержат ядовитые вещества. Поэтому заниматься самолечением не стоит. Лучше проконсультироваться с врачом, особенно когда речь идет о лечении серьезных заболеваний.

Чаще всего целебные растения поставляются в аптеки в сухом виде. Из них самостоятельно можно приготовить разнообразные настои, отвары, настойки, компрессы, ингаляции и пр. При этом необходимо строго следовать рекомендациям по использованию. Так подобрать нужные фитопрепараты можно в магазине лекарственных трав онлайн-супермаркета Rozetka, где представлен широкий выбор разнообразных наименований.

При неправильном употреблении натуральных препаратов могут возникнуть различные побочные реакции, ухудшается самочувствие. Поэтому принимать их нужно строго по инструкции и только по предписанию врача.

Лечение заболеваний лекарственными растениями

Фитопрепараты используются как самостоятельные средства при лечении различных заболеваний. Они могут быть частью комплексной терапии, приниматься совместно с синтетическими медикаментами. Находят широкое применение при профилактике разнообразных болезней. Помогают укрепить иммунитет, очистить организм.

Полезными являются разнообразные сборы лекарственных трав, включающие несколько различных компонентов. Они, как правило, оказываются более действенными, чем отдельные составляющие, поскольку объединяют в себе эффект нескольких ингредиентов. Хотя и отдельные растения часто обладают весьма широким спектром действия. Например, известная всем лекарственная ромашка применяется при лечении простуды, заболеваний нервной системы, печени, почек, желудка.

Если какой-то компонент не подходит для лечения, его можно заменить другим со схожим действием. Так что подобрать эффективные фитопрепараты не составит особого труда. Главное – использовать их грамотно и осторожно, чтобы укрепить здоровье, а не причинить ему вред.