GSK отзывает в США почти 600 тысяч ингаляторов вентолин

Компания GlaxoSmithKline в добровольном порядке объявила об отзыве 593 тыс. ингаляторов на рынке США. Отзыв связан с обнаружением дефекта, который может быть причиной доставки меньшей дозы, чем заявлено на упаковке, пишет Reuters.

Читайте такжеДети курящих отцов болеют астмой в три раза чащеGlaxoSmithKline заявила, что ингалятор для лечения астмы Вентолин HFA 200D будет отозван из аптек, медицинских учреждений, складских организаций. При этом потребителям, уже купившим устройство, не надо возвращать его производителю. В компании пояснили, что выявленный дефект не несет угрозы здоровью пациентов.

Завод-производитель ингаляторов Вентолин HFA 200D продолжит их выпуск пока GlaxoSmithKline проводит расследования причин возникновения дефекта и ищет пути его устранения.